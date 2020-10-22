Villarreal - Sivasspor maçı 11'leri belli oldu! | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Organizasyonda ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, ilk maçına İspanya deplasmanında çıkacak. Villarreal ile karşılaşacak olan Sivasspor'da, Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt ve Casimir Ninga forma giyemeyecek. Villarreal'de ise Gerard Moreno, Pervis Estupinan, Alberto Moreno ve Sofian Chakla bu karşılaşmada görev alamayacak.

İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Pena, Albiol, Foyth, J. Costa, Trigueros, Baena, Coquelin, Kubo, Bacca, Samuel.

Sivasspor: Samassa, Robin, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode.

VILLARREAL-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geleceği maç bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Kritik mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RIZA ÇALIMBAY: TAKIMIMA İNANIYORUM

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa Kupaları'na ilk kez Denizlispor ile katıldığını ve çok güçlü rakipleri elediklerini hatırlattı. Sivasspor ile de Avrupa'da başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

Kendi gücümüze ve bütçemize göre transferler yaptık, ona göre yolumuza devam ediyoruz. Buradaki en önemli şey inanmak. Tek hedefimiz ilk ikiye girip gruptan çıkmak. Yolumuza tek tek bakacağız. Sahamızda üst üste oynayacağımız iki maç var, inşallah taraftar da alınırsa o zaman bizim için büyük bir avantaj olur. Ondan sonra deplasmanlarda muhakkak puan alırız. Takımıma güveniyorum ve inanıyorum. Geçen sezon Sivasspor güzel şeyler yaptı. İnşallah bu sene de aynısını yapacağız.

9. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda bu akşam İspanya temsilcisi Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında 9. maçına çıkacak. Sivas'ta üç amatör kulübün birleştirilmesiyle 1967'de kurulan ve bu takımlara vefa için armasına "üç yıldız" konulan Sivasspor, 11 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Avrupa kupalarında daha önce 8 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı. Sivasspor, 5 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı. Söz konusu mücadelelerde 6 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 18 gol gördü.

Kırmızı-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki ilk golünü Mehmet Yıldız kaydetti. Sivasspor formasıyla Avrupa kupalarında 2 kez gol sevinci yaşayan Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan ve Musa Aydın da birer gol kaydetti.

İLK AVRUPA DENEYİMİ 2008-2009'DA

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. 2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Sivasspor, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.