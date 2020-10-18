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’da sakatlık şoku! 3 hafta yok

Son dakika haberi: 'un, ile oynadığı maçta sakatlanan 'tan kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun eağ dış yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildiğini ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 19:56
Sivasspor’da sakatlık şoku! Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta yok

DG , başarılı oyuncu 'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, maçında sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt'un sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncumuz Erdoğan Yeşilyurt, HK Kayserispor maçının ikinci yarısında ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlandı. Sağ dış yan bağlarında ileri seviye yırtık oluşan oyuncumuzun tedavisine başlanılmış olup, 3 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz."

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