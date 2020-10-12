Haberler Sivasspor Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

'da maçı hazırlıkları devam etti

, 'in 5. haftasında ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 19:58
Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

Demir Grup , 'in 5. haftasında Hes Kablo ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı.

Sivasspor, son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte bir süredir sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Aaron Appindangoye ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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