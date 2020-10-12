Gruptan çıkarız

Sivasspor'un Fildişili yıldız golcüsü Arouna Kone, Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Villarreal, Karabağ ve M.Tel-Aviv'e gözdağı verdi. Radyospor'a açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Zor bir grup aşaması olacak; ancak gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Sivasspor ilk kez Avrupa Ligi'nde yer alıyor. Bu nedenle kulüp olarak çok heyecanlıyız ve başarılı olmayı çok istiyoruz" diye iddialı konuştu.

SİVAS'TA KUPA SEVİNCİ

Başkent Kupası'nı A.Gücü'nü 2-0 yenerek kazanan Sivas, kupa coşkusunu dönüş yolunda otobüste sürdürdü. Barış ve kaleci Muammer, halay çekti. Sivasspor da o anları sosyal medyadan, "Ankara-Sivas yolunda bizim takım" notuyla paylaştı.