DMD projesine Yiğido da katıldı

Sivasspor , DMD hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla G.Antep FK'ye meydan okudu.
Sivasspor HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:50Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Sivasspor, DMD hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla G.Antep FK'ye meydan okudu. Yapılan paylaşımda, "DMD bir kas erimesi hastalığıdır. Ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklarımızın dünyasına dikkat çekmek amacıyla DMD ailelerinin çağrısıyla #ShoesForDMD zincirini devam ettiriyor, G.Antep FK'ye meydan okuyoruz!" notu eklendi.