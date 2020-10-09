Haberler Sivasspor DMD projesine Yiğido da katıldı

projesine Yiğido da katıldı

 , hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla G.Antep FK'ye meydan okudu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
DMD projesine Yiğido da katıldı
, hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla G.Antep FK'ye meydan okudu. Yapılan paylaşımda, "DMD bir kas erimesi hastalığıdır. Ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklarımızın dünyasına dikkat çekmek amacıyla DMD ailelerinin çağrısıyla #ShoesForDMD zincirini devam ettiriyor, G.Antep FK'ye meydan okuyoruz!" notu eklendi.
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