Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay'dan Avrupa Ligi yorumu! "Tek gayemiz o gruptan çıkmak"

'dan yorumu! "Tek gayemiz o gruptan çıkmak"

'de ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 'da antrenman öncesi açıklamalarda bulunurken, 'nde düştükleri I Grubu'yla ilgili, "Tek gayemiz o gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 14:33
Rıza Çalımbay'dan Avrupa Ligi yorumu! "Tek gayemiz o gruptan çıkmak"

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin uzun bir süreden sonra Avrupa kupalarına tekrar katıldığını belirtti.

'un, Avrupa'da 'yi de temsil edeceğini vurgulayan Çalımbay, "Bu da bizi daha çok hırslandırıyor ve arzulandırıyor, çok istekli oluyoruz. Türkiye'ye puan kazandırmak istiyoruz, onun için sorumluluğumuz fazla. Her şeyin de bilincindeyiz." dedi.

"TEK GAYEMİZ O GRUPTAN ÇIKMAK"

Gruptaki takımların daha rahat gözüktüğü yönündeki görüşün doğru olmadığını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Onların hepsi kariyerli takımlar. Hem kendi ülkelerinde olsun hem Avrupa'da olsun çok iyi şeyler yapmış takımlar. Biz hepsinin farkındayız, tek gayemiz o gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için de çok çalışıp çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi bir avantajımız oldu, bu hafta bayız. Arkadaşlarımıza izin verdik, bazı arkadaşlarımız milli takıma gitti. Onların hepsi de yarın geliyor. Şu anda tek amacımız maçı. Kayserispor maçından sonra 'ya Villarreal maçına gideceğiz. Oradaki maçı da iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımıma güveniyorum."

Alternatifli bir kadro kurduklarını ifade eden Çalımbay, kupa ve ligi bir arada götürmek istediklerini aktardı.

maçlarına seyirci alınma durumunun değerlendirildiğini de aktaran Çalımbay, "Özellikle sahamızda oynayacağımız zamanlar eğer bir de seyirci alınırsa o da bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Çünkü biz burada taraftarımız olduğu zaman hiçbir mağlubiyet almadık. Çünkü taraftarımız bizim için çok büyük bir güç." diye konuştu.

"BÜTÜN TÜRKİYE BİZİMLE BERABER OLACAKTIR"

Çalımbay, Avrupa kupalarında hem Türkiye için hem Sivasspor için çok önemli maçlar oynayacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"En iyisini de yapacağız. Bundan önce Denizlispor'da çok büyük başarılara imza attık. şampiyonunu yendik, Fransa kupa şampiyonunu eledik. Arkasından Çeklerin şampiyonunu eledik. Bunları yapmış bir ekibiz, aynısını yapmak için ne gerekiyorsa hepsini tekrar yapmaya çalışacağız. İnanıyorum ki bütün Türkiye de bizimle beraber olacaktır. Çünkü biz hem kendimiz hem de Türkiye için oynayacağız. Bu bizim için gibi oluyor. İnşallah alnımızın akıyla çıkacağız."

Çalımbay, A Milli Takım maçı nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini ve bireysel eksiği olan futbolcuların eksiğini gidereceklerini belirtti.

Transfer çalışmalarını da değerlendiren Çalımbay, "Yapabileceğimiz kadar transferimizi yaptık. Tek sıkıntımız şu anda Aaron. Aaron bir an önce gelirse o zaman her şeyimiz yüzde 100 tamam olacak." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Sivasspor 'in 5. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti.

Top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla idmanı tamamladı.

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