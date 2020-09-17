Son dakika: Sivasspor'dan transfer! Olarenwaju Kayode...

Kayode, Sivas'a gelerek, Başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Olarenwaju Kayode'ye Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon Süper Lig'de oynayan Kayode, Gaziantep forması ile 27 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı.

KAYODE KİMDİR?

8 Mayıs 1993'te Nijerya'nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas'a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise ligimizde Gaziantep FK forması giydi.