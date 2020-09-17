Haberler Sivasspor Son dakika: Sivasspor'dan transfer! Olarenwaju Kayode...

Son dakika: 'dan ! ...

Son dakika... 'de sezonu sürerken, kulüpler de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ,   forması giyen Nijeryalı santrfor 'yi 1 yıllığına kiraladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 14:47 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:32
Son dakika: Sivasspor'dan transfer! Olarenwaju Kayode...

Kayode, Sivas'a gelerek, Başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

'dan yapılan açıklamada, "'ye Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon 'de oynayan Kayode, Gaziantep forması ile 27 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı.

KAYODE KİMDİR?

8 Mayıs 1993'te Nijerya'nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas'a olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise ligimizde Gaziantep FK forması giydi.

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