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Sivasspor Fayçal Fajr transferini bitiriyor - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
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transferini bitiriyor

ekiplerinden Demir Grup , takımlarından Getafe'de forma giyen 32 yaşındaki Faslı futbolcu transferinde mutlu sona yakın. | Son dakika haberleri

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:27
Sivasspor Fayçal Fajr transferini bitiriyor

'e geçtiğimiz sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'ya Demir Grup , çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor, İspanya ekibi Getafe takımında forma giyen 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncu transferini bitirmesi an meselesi.

Teknik direktör 'ın bizzat istediği futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist katkısı sağladı. Fajr, 2018-2019 sezonunda ise Ligue 1'de Caen'le 40 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı.

Tecrübeli oyuncu, Fas Milli Takımı'nda da 25 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı. Faslı futbolcunun, en kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.