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Sivassporlu futbolcu trafik kazası geçirdi

ekiplerinden Demir Grup forması giyen , trafik kazası geçirdi. Aracında tek olduğu ifade edilen başarılı futbolcu, kazayı yara almadan atlattı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 14:31 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 14:38
Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi

Sivassporlu sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Araçta tek olan Yeşilyurt, kazayı yara almadan atlattı. 'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt bu sabah saatlerinde aracıyla kaza yaptı.

Aracıyla seyir halindeyken 'dan geldiği öğrenilen bir minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kazada, çarpışmanın şiddetiyle Erdoğan Yeşilyurt'un aracının hava yastıkları açıldı. Araçta tek olan futbolcu, yara almadan kazayı atlatırken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Diğer yandan kazayı duyan Erdoğan Yeşilyurt'un eşi ve çocuğu da olay yerine gelerek eşine destek oldu.