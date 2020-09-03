Sivasspor'un transfer hedefi Yannis Salibur
Transferde hücum hattına ağırlık veren Sivasspor, Mallorca’nın sağ açığı Yannis Salibur’la ilgileniyor
Transfer hücum hattına yoğunlaşan Sivasspor'un, Mallorca'nın 29 yaşındaki sağ kanadı Yannis Salibur'la görüştüğü öğrenildi.
2018-19'da Guingamp'tan kiralandığı St Etienne'de 24 maçta 1 gol, 4 asist yapan ve geçen sezon 2 milyon euro'ya İspanyol ekibi Mallorca'ya transfer olan Salibur; sadece 4 maçta forma giydi.
Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen tecrübeli sol açığın, Sivasspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi. Transferde
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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