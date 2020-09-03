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03 Eylül 2020, Perşembe
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'un hedefi

Sivasspor'un transfer hedefi Yannis Salibur

Transferde hücum hattına ağırlık veren , Mallorca’nın sağ açığı ’la ilgileniyor

hücum hattına yoğunlaşan 'un, Mallorca'nın 29 yaşındaki sağ kanadı 'la görüştüğü öğrenildi.

2018-19'da Guingamp'tan kiralandığı St Etienne'de 24 maçta 1 gol, 4 asist yapan ve geçen sezon 2 milyon euro'ya İspanyol ekibi Mallorca'ya transfer olan Salibur; sadece 4 maçta forma giydi.

Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen tecrübeli sol açığın, Sivasspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi. Transferde

  1. 3.9.2020
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