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28 Ağustos 2020, Cuma
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'ı kadrosuna kattı!

Sivasspor Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Demir Grup , geçtiğimiz sezon 'da forma giyen tecrübeli oyuncu 'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

ekiplerinden Demir Grup , 'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon forması giyen Robin Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ön liberoda görev yapan Robin Yalçın, bugün takımın Gerede kampına katılarak takım arkadaşlarıyla tanıştı.

25 Ocak 1994'te Almanya'nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf altyapısında başladı. Ardından Stuttgart'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında formasıyla macerasına başladı. Robin Yalçın son olarak Yeni Malatyaspor forması giymişti.

Kariyerinde 290 maça çıkan 26 yaşındaki sporcu, 19 gol ve 18 asistlik performans ortaya koydu.

  1. 28.08.2020
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