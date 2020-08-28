Sivasspor Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu Robin Yalçın'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Robin Yalçın'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Robin Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ön liberoda görev yapan Robin Yalçın, bugün takımın Gerede kampına katılarak takım arkadaşlarıyla tanıştı.
25 Ocak 1994'te Almanya'nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf altyapısında başladı. Ardından Stuttgart'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor formasıyla Türkiye macerasına başladı. Robin Yalçın son olarak Yeni Malatyaspor forması giymişti.
Kariyerinde 290 maça çıkan 26 yaşındaki sporcu, 19 gol ve 18 asistlik performans ortaya koydu.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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