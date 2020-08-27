Sivasspor Casimir Ninga'yı renklerine bağladı!
Önemli isimlerin takımdan ayrılması nedeniyle yoğun bir transfer dönemi geçiren Demir Grup Sivasspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'da forma giyen Casimir Ninga'yı renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, üçüncü transferini gerçekleştirdi. Yiğidolar geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de Angers forması giyen Casimir Ninga'nın satın alma hakkı Sivasspor'da olma kaydıyla 1 yıllığına kiralanması konusunda Angers ile anlaşmaya vardı.
Casimir Ninga, Sivas'ta kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. 17 Mayıs 1993'te Çad'ın başkenti N'Djamena'da dünyaya gelen Casimir Ninga sol kanatta görev yapıyor. Ninga, daha önce; Mangasport, Renaissance, Montpellier, Caen ve Angers formalarını terletti.
Öte yandan Sivasspor daha önce Jorge Felix ile Max Gradel'i renklerine bağlamıştı.
- 27.08.2020
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