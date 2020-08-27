Sivasspor Casimir Ninga'yı renklerine bağladı! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Sivasspor Sivasspor'da 3. transfer resmen açıklandı!

'yı renklerine bağladı!

Sivasspor Casimir Ninga'yı renklerine bağladı!

Önemli isimlerin takımdan ayrılması nedeniyle yoğun bir dönemi geçiren Demir Grup , Ligue 1 ekiplerinden 'da forma giyen 'yı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , üçüncü transferini gerçekleştirdi. Yiğidolar geçtiğimiz sezon Lig 1'de forması giyen 'nın satın alma hakkı Sivasspor'da olma kaydıyla 1 yıllığına kiralanması konusunda Angers ile anlaşmaya vardı.

Casimir Ninga, Sivas'ta kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. 17 Mayıs 1993'te Çad'ın başkenti N'Djamena'da dünyaya gelen Casimir Ninga sol kanatta görev yapıyor. Ninga, daha önce; Mangasport, Renaissance, Montpellier, Caen ve Angers formalarını terletti.

Öte yandan Sivasspor daha önce Jorge Felix ile Max Gradel'i renklerine bağlamıştı.

  1. 27.08.2020
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