Max Gradel: Sivasspor'a gelmeden önce Drogba ile görüştüm
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, hedeflerinden bahsetti ve kırmızı-beyazlı takıma gelmeden önce Didier Drogba ile görüştüğünü söyledi.
Gradel, Bolu kampında kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Gradel, "Başkanımıza, teknik direktörümüze ve bana yardımcı olan herkese içten teşekkür ediyorum. Hemen uyum sağlamam için bana çok yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.
BURAYA GELMEDEN ÖNCE DİDİER DROGBA İLE GÖRÜŞTÜM
Gradel, transfer olmadan önce Demir Grup Sivasspor hakkında iyi şeyler duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Zor bir süreç oldu. O zamanlar birkaç kulüpten daha teklif alıyordum. Düşündüm ve değerlendirdim, Sivasspor'u tercih ettim. Başkanımız ve hocamız beni hemen takım içerisinde görmek istedi. Sivasspor hakkında iyi şeyler duymuştum. Diğer teklifleri reddederek Sivasspor'un teklifini kabul ettim. Zaten Sivasspor'a gelmeden önce daha önce Süper Lig'de forma giymiş isimlerden bilgi aldım. Buraya gelmeden önce Didier Drogba ile görüştüm. Bana Türkiye hakkında hep iyi şeyler söyledi. Türklerin sıcak ve misafirperver olduğundan bahsetti. Arouna Kone'ye de sordum. O da takımda aile atmosferi olduğunu söyledi."
Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'i takip ettiğini anlatan Gradel, şöyle konuştu:
"Burada geçmişte oynayan arkadaşım çoktu. Hala da oynayan arkadaşlarım var. Ligi tanıyor ve takip ediyordum. Hocamız antrenman içeriğini biraz değiştirerek, neşeli antrenmanlar yaparak, fizik ve zihin olarak bizi hazırlıyor. Kampta 9'uncu günüm iyi ve mutlu geçtiğini söyleyebilirim. Taraftarlarımız beni keşfetsin. Sahada beni izlesin ve görsün. Burada bir görev yapmaya geldim. Gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, stadyumda güzel bir atmosfer yaşatmak ve yaşamak için geldim. Umarım bizim için gollü bir sezon geçer."
- 23.08.2020
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