Birer forvet kanat orta saha alacağız - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Birer forvet kanat orta saha alacağız

Birer forvet kanat orta saha alacağız

hocası , çalışmaları hakkında bilgi verdi.

hocası , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oyuncu İzleme Ekibiyle bir sürü futbolcu izlediklerinin altını çizen Çalımbay, "10-15 değil yüzlerce oyuncu bakıyoruz. Bir oyuncu için maça gidip başka oyuncuyu alıyoruz bazen. 8 kişilik ekibimizin 2 tanesini maçımız cumartesiyse pazar günkü maçlara yolluyoruz. Bir arkadaşımızı 'ya yolluyoruz 6-7 maç izleyip geliyor. Birer, forvet, kanat ve orta saha alıp transferi kapatacağız" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 20.8.2020
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