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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Yeni Yiğido

Yeni Yiğido Jorge Felix

, İspanyol golcü ’i resmen kadrosuna kattı. 29 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Avrupa Ligi'ne katılacak olan Demir Grup , ilk transferini gerçekleştirdi. FOTOMAÇ'ın 2 gün önce duyurduğu , kırmızı- beyazlı formayı giydi. Dün kulüp tesislerinde Başkan 'ın da hazır bulunduğu törende 29 yaşındaki İspanyol santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forması giyen Jorge Felix 33 maçta 16 gol atıp, 4 asist yaparak yılın futbolcusu seçilmişti. Futbola altyapısında başlayan golcü oyuncu; Moscardo, Getafe, Alcorcon, Valderas, Majadahonda ve Esportiu gibi İspanyol ekiplerinde de top koşturdu.

  1. 5.8.2020
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