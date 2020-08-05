Yeni Yiğido Jorge Felix

UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olan Demir Grup Sivasspor, ilk transferini gerçekleştirdi. FOTOMAÇ'ın 2 gün önce duyurduğu Jorge Felix, kırmızı- beyazlı formayı giydi. Dün kulüp tesislerinde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende 29 yaşındaki İspanyol santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forması giyen Jorge Felix 33 maçta 16 gol atıp, 4 asist yaparak yılın futbolcusu seçilmişti. Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan golcü oyuncu; Moscardo, Getafe, Alcorcon, Valderas, Majadahonda ve Esportiu gibi İspanyol ekiplerinde de top koşturdu.