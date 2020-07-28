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28 Temmuz 2020, Salı
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Orgill bombası

Orgill bombası

, ligden düşen Ankaragücü ile kontratı biten Orgill’le prensipte anlaştı. Antalya’yla da görüşen tecrübeli santrforun ’ta karar kıldığı öğrenildi.

'de uzun süre şampiyonluk yarışını kovalayan, beklentilerin üzerinde bir sezon geçirip son dönemde yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligi 4. sırada bitirerek Avrupa Ligi vizesi alan , transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon takımın başarısında önemli bir pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve kiralık sözleşmesi sona eren Fatih Aksoy'la yolları ayrılan Yiğidolar, özellikle orta saha ve hücum hattında oluşan boşluğu doldurmak için kolları sıvadı. Hedefini yine üst sıralar olarak belirleyen kırmızı-beyazlıların, lige veda eden Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü 'i gündemine aldığı öğrenildi.

AVRUPALI SİVAS'I TERCİH ETTİ
Sivasspor kurmaylarının, ligden düşen başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren ve 1. Lig'de forma giymek istemeyen 30 yaşındaki santrforla yaptığı görüşmede prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Süper Lig'in flaş ekiplerinden 'un da ilgisinin olduğu tecrübeli golcünün tercihini, Avrupa kupalarında yer almasından dolayı kırmızı-beyazlı ekipten yana kullandığı belirtildi. Orgill'le önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı kaydedildi. 1.5 sezondur Ankaragücü'nde oynayan, Jamaika formasını 18 kez terleten Dever Orgill, 4 kez de fileleri havalandırdı.

A.Gücü'ne 2018-19 devre arası gelen Orgill, 14 maçta 6 gol, 2 asistle takımının ligde kalmasında pay sahibi olmuştu. Bu sezon 29 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan Jamaikalı forvet, takımının küme düşmesine engel olamadı.

  1. 28.7.2020
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