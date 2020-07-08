Rıza Çalımbay'dan transfer sözleri! "3 arkadaşımızın gideceği takım belli"

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bu maçın zor geçeceğini beklediklerini ve bunu futbolcularla konuştuklarını belirterek, "Oynadığımız takımların can derdinde olduğunu ve iyi konsantre olmamız gerektiğini, iyi oynamasak bile mutlaka kazanmamız gerektiğini söyledik. Bu maçta gol yedik ama çok iyi şeyler de yaptık. Maalesef, net şekilde pozisyon bulamadık. Özellikle ikinci yarı rakip kapandı, dediğimiz çıktı.

Böyle maçlarda çok sakin ve yürekli olmak gerekiyor. Hep oyunun içinde olmak gerekiyor. Son dakikada golü bulabilirdik de. Pozisyon da geldi. Özellikle orta sahamızda sıkıntı yaşadık. Bu da takımımızın eksik olmasından dolayı. Bazı oyuncuların olmaması bizi hüsrana uğrattı. İstatistik olarak her şeyde üstünsünüz ama maalesef olmuyor. Geleni değerlendirmek gerekiyor. Karşı takım her türlü motive oluyor. Can derdiyle motive oluyor. Karşıdakinin sıkıntısını bilerek oynamak gerekiyor.



"3 ARKADAŞIMIZIN GİDECEĞİ TAKIM BELLİ"

Bugün oyuncularımızın bazı şeyleri değerlendirmeleri gerekiyordu ama yapamadık. Belki daha iyi yerlerde olacaktık ama yapacak bir şey yok. Elimizdeki kadro bu. Lig devam ediyor ama 3 arkadaşımızın gideceği belli, takımı belli. Bunlar da bize zaman zaman sıkıntı yaratıyor" dedi.

"YA TAMAMEN SERBEST YA SINIR OLMALI"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı kararını değerlendiren Çalımbay, "Federasyonumuz, yavaş yavaş herhalde yabancı sınırını azaltmaya çalışıyor. Haklılar, 14 yabancının tamamen 6 tanesi çok iyi adam olsun. Bana göre de doğru. Ya tamamen serbest bırakmaları, ya da sınır koymaları gerekiyor. Kulüpler de 14 alacağına 6-7 çok iyi yabancı alabilir. Bakıyorsunuz yabancıların çoğu kulübede oturuyor. Bazısına bakıyorsunuz, özellikle Galatasaray 11 yabancı oynatıyor. Özellikle Anadolu takımları yanlış kullanıyor" dedi.

"HAZIRLIK DÖNEMİ SIKINTILI OLACAK"

Ligin yeniden başlama tarihinin açıklanması ile ilgili soru üzerine ise "Bir şey diyemiyoruz. Ligi bir an önce başlatmak istiyorlar. Çok zor. Oyuncu arkadaşlarımız, bizler de dahil, evlerden çıkmadık, tesislerden çıkmadık. Bunaldılar, sıkıldılar. Belki şu maçta takımdaki rehavet bile ondan kaynaklanıyor, yorgunluktan, bıkkınlıktan. Bir kere hazırlık dönemini çok kötü yapacaksınız. Çünkü mevsimin en sıcak döneminde Ağustos'ta hazırlık dönemi olacak. O da biraz sıkıntılı olabilir. Onun dışında sorun yok. Tartmışlar, bakmışlardır ama daha uzun olsa daha iyi olabilirdi. Ama tabii ki her şey sıkıştırılmış gittiği için bir şey diyemiyoruz. Ona bütün takımlar ayak uydurmak durumunda. Arkadaşlar pek dinlenemeyecekler. Hele de yabancıların pek kamplara geleceklerini düşünmüyorum. Gidip gelmeleri bile bir haftayı buluyor. O yüzden sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.



Hakan Arslan'ın yokluğunu çok aradıklarını belirten Çalımbay, "Biz orta sahamızı istediğimiz gibi kuramıyoruz. Başladığımızdan beri aynı 11 ile maçlara çıkamadık. Sakat ve cezalar olabiliyor. Kalan 3 maçı alıp ligi iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.