Mert Hakan'ın Instagram hesabı çalındı! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Sivasspor Mert Hakan'a şok! Sosyal medya hesabı...

'ın hesabı çalındı!

Mert Hakan'ın Instagram hesabı çalındı!

İsmi ve ile anılan 'un başarılı oyuncusu Yandaş'ın hesabı çalındı.

'un yıldızı ve transferin en çok konuşulan ismi Yandaş beklenmedik bir şok yaşadı. Ünlü futbolcunun sosyal medya hesabı adresi çalındı. Mert geçtiğimiz hafta tepkiler sebebiyle Twitter hesabını kapatmıştı.

Öte yandan Mert Hakan'ın maçı öncesinde kadro dışı kaldığı iddia edilse de bu bilgi kulüp kaynaklarınca doğrulanmadı. 1994 doğumlu futbolcunun Btc Türk Malatyaspor maç kadrosunda olduğu belirtildi.

  1. 07.07.2020
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