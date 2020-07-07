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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Sivasspor 2 gün arayla 3 maç oynadık

2 gün arayla 3 maç oynadık

2 gün arayla 3 maç oynadık

yenilgisi sonrası Paşa deplasmanında 1 puan alarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan 'ta , fikstür programına tepki gösterdi.

yenilgisi sonrası Paşa deplasmanında 1 puan alarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan 'ta , fikstür programına tepki gösterdi. Çalımbay, "İki gün arayla 3 maç oynadık. Dinlenmeden en çok maç yapan biziz" diye isyan etti.
  1. 7.7.2020
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