Sivas’tan çıkış yok!
Süper Lig'de zirve yarışına devam eden Sivasspor, bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak öne çıkmayı başardı.
29. hafta maçında Kayserispor'u konuk edecek olan kırmızıbeyazlılar, evinde tam 16 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. İç sahada bu sezon 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlikle en fazla puan toplayan takım olan Yiğidolar, geçtiğimiz sezon ev sahibi olarak çıktığı iki karşılaşmada da birer galibiyet ve beraberlik elde etmişti. Taraftarı önünde son olarak geçtiğimiz sezonun 29. haftasında, 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Yiğidolar, tam 431 gündür sahasında yenilgi yüzü görmüyor. Bu arada Sivas temsilcisinin iç sahada attığı 25 golün 7'sine imza atan Yatabare, takımın en skorer ismi olmayı başardı.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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