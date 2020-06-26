Sivas’tan çıkış yok!

29. hafta maçında Kayserispor'u konuk edecek olan kırmızıbeyazlılar, evinde tam 16 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. İç sahada bu sezon 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlikle en fazla puan toplayan takım olan Yiğidolar, geçtiğimiz sezon ev sahibi olarak çıktığı iki karşılaşmada da birer galibiyet ve beraberlik elde etmişti. Taraftarı önünde son olarak geçtiğimiz sezonun 29. haftasında, 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Yiğidolar, tam 431 gündür sahasında yenilgi yüzü görmüyor. Bu arada Sivas temsilcisinin iç sahada attığı 25 golün 7'sine imza atan Yatabare, takımın en skorer ismi olmayı başardı.