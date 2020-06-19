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19 Haziran 2020, Cuma
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’dan kardeş kutlaması

Sivasspor’dan kardeş kutlaması

Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, . 'na seçilen 'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, . 'na seçilen 'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Yeni Başkan Genç, "Sivasporumuz şehrimizin bir markası, olmazsa olmaz" diye konuştu.
  1. 19.6.2020
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