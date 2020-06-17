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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Sivasspor Mert Hakan'dan kötü haber! Çalımbay açıkladı

: Mert Hakan Konya maçında oynamayacak

Rıza Çalımbay: Mert Hakan Konya maçında oynamayacak

ekiplerinden 'da şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü , Denizlispor maçında sakatlanan yıldız futbolcunun 'la oynanacak 28. hafta mücadelesinde forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

'in 27. haftasında Denizlispor'u 1-0 yenerek 3. sıraya tırmanan 'da 'tan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.

, Denizlispor mücadelesinde sakatlanan ve oyuna devam edemeyen yıldız ismin, karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Çalımbay, kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2 YILDIZ YOK, 3 İSİM ŞÜPHELİ
Buradaki tek sıkıntı, sakatlarımızın fazla olması. Büyük ihtimalle Mert Hakan Yandaş oynamayacak, oynayamayacak, Andrade'nin, Mustapha Yatabare'nin ve 'ın durumları belli değil. Emre Kılınç ise cezalı. O yüzden de kadro sıkıntımız var. Konyaspor maçında elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterip, puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız.

  1. 17.06.2020
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