Rıza Çalımbay: Mert Hakan Konya maçında oynamayacak
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, Denizlispor maçında sakatlanan yıldız futbolcunun Konyaspor'la oynanacak 28. hafta mücadelesinde forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u 1-0 yenerek 3. sıraya tırmanan Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş'tan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Denizlispor mücadelesinde sakatlanan ve oyuna devam edemeyen yıldız ismin, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Çalımbay, kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
2 YILDIZ YOK, 3 İSİM ŞÜPHELİ
Buradaki tek sıkıntı, sakatlarımızın fazla olması. Büyük ihtimalle Mert Hakan Yandaş oynamayacak, Hakan Arslan oynayamayacak, Fernando Andrade'nin, Mustapha Yatabare'nin ve Ziya Erdal'ın durumları belli değil. Emre Kılınç ise cezalı. O yüzden de kadro sıkıntımız var. Konyaspor maçında elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterip, puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız.
- 17.06.2020
- Yeni Ozan Kabak yolda! İşte Fatih Terim'in yeni prensi
- Sörloth'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! 'Susmayı bilmiyor'
- Sürpriz isim açıkladı! "Courtois Galatasaray'a sempati duyuyor"
- Son dakika corona virüsü haberleri: DSÖ'den umut veren açıklama! 40 liralık o ilaç ölümleri azaltabilir
- Güven Yalçın'ın son hali görenleri şaşırttı! İşte şoke eden görüntü
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rıza Çalımbay: Mert Hakan Konya maçında oynamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.