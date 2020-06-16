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16 Haziran 2020, Salı
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Yiğido tam gaz

Yiğido tam gaz

Haftanın son maçında Denizlispor’u ağırlayan , Mustapha Yatabare ile kazandığı golle 3 puana uzanarak üçüncü sıraya çıktı...

Corona virüsü arası sonrası yeniden başlayan 'de Denizlispor maçıyla sahalara dönen , Yatabare'nin golüyle galip gelerek zirve mücadelesini sürdürdü: 1-0. 45. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altıpasta önünde bulan Yatabare, fileleri havalandırmayı başardı: 1-0.

G.SARAY'I SOLLADI

İkinci yarıda oyunu rölantiye alan ve Denizlispor kalesinde eski file bekçisi 'ı ikinci kez geçemeyen Sivasspor, karşılaşmayı 3 puanla kapatarak 2 puan farkla 'ın önünde üçüncü sıraya yükseldi. Sivasspor, önümüzdeki pazar akşamı deplasmanına çıkacak. 31 puanda kalan Denizlispor, ise sahasında ile zorlu bir karşılaşma oynayacak.

OYUN KÖTÜ 3 PUAN İYİ

Üstteki gruba yaklaşmak, yarışın içinde iddiasını sürdürmek isteyen DG Sivasspor ile aşağıdaki ateş hattı ile maç öncesi 6 puan fark olan Y.Denizlispor'un maçında tek golle kazanan Sivasspor oldu. Seyircisiz maçın 11 seyircisi vardı, Sivasspor takımı(!) İlk 44 dakika Denizlispor'un üstün oyununu seyrettiler...Taa ki Zeki'nin fahiş faulüne kadar... O hatanın faturası da gol oldu tabii. Barajdan sekip önüne düşen topu Yatabare gol yapıp cezayı kesti. Ev sahibi takım sahada o kadar silik bir oyun sergiledi ki, "kaybedilecek puanın hesabını veremeyiz, varsın kötü oynadı desinler" der gibiydiler. Denizlispor için iyi başladığı maçı kaybetti diyebiliriz... Sivasspor için kötü oyuna rağmen güzel görülen tek iyi şey neydi derseniz, 3 puan diyebiliriz. Hakem Abdülkadir Bitigen iyi bir yönetim gösterdi.

MİNİ YORUM: CEVDET ÜNÜVAR

  1. 16.6.2020
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