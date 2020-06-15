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15 Haziran 2020, Pazartesi
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'da 3 eksik bulunuyor

Sivasspor'da 3 eksik bulunuyor

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen , bu akşam sahasında 'yi ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen , bu akşam sahasında 'yi ağırlayacak. Yiğidolar'da sakatlıkları bulunan ve 'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Marcelo forma giyemeyecek.
  1. 15.6.2020
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