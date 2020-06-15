Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor | CANLI

Corona virüsü arası sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de heyecan kapanış gününde de devam ediyor. 27. haftanın son karşılaşmasında zirve takibini sürdüren Demir Grup Sivasspor sahasında ligde orta sıralarda yer alan Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

SİVASSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Demir Grup Sivasspor'un evinde Yukatel Denizlispor'u ağırladığı maçı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. VAR odasında ise Hakan Ceylan görev yapıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







SİVASSPOR-DENİZLİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy, Claudemir, Mert Hakan, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Olcay Şahan, Aissati, Murawski, Sacko, Oscar, Rodallega

YENİ 4 EYLÜL STADYUMU DEZENFEKTE EDİLDİ

Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam oynanan Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi Yeni 4 Eylül Stadyumu yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamanda dezenfekte edildi.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Süper Lig tarihinde Denizlispor ile oynadığı 11 maçın yedisini kazanan Sivasspor (1B 3M), en az 10 kez karşılaştığı rakipleri arasında sadece Ankaragücü'ne (%67) karşı daha yüksek bir galibiyet yüzdesine sahip (%64).

Sivasspor'a konuk olduğu beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Denizlispor (1G), tek galibiyetini Kasım 2006'da aldı (2-0).

Süper Lig'de çıktığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Sivasspor (10G 5B), bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Deplasmanda beş maçtır galip gelemeyen Denizlispor (3B 2M), daha önceki dört karşılaşmanın üçünü kazanmıştı (1M).

Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ikinci yarılarında en az gol yiyen takım Sivasspor (14). Denizlispor ise attığı gollerin en büyük bölümünü bu zaman diliminde bulan ekip konumunda (%77; 20/26).

Sivasspor, bu sezon iç sahada öne geçtiği Süper Lig maçlarında sadece iki puan kaybetti (9G 1B). Denizlispor ise deplasmanda skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalarda en fazla puan çıkaran iki takımdan biri konumunda (8; Galatasaray ile birlikte).

Süper Lig'de attığı son altı golün beşini karşılaşmaların son yarım saatine bulan Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, bu gollerin üçünü duraklama dakikalarında kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla en fazla gol katkısı yapan oyuncu olan Hugo Rodallega (6 gol & 1 asist), Sivasspor'a rakip olduğu son iki maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Uygun ile karşılaştığı ilk dört Süper Lig maçını kazanamayan Rıza Çalımbay (1B 3M), daha sonraki üç karşılaşmayı toplam 13 gol atarak kazandı.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor'a rakip olduğu dört Süper Lig maçının tamamını iç sahada oynadı ve sadece birini kazanabildi (3M). Uygun, tek galibiyetini o dönem de Sivasspor'un başında olan Rıza Çalımbay'a karşı aldı (Şubat 2011'de 2-1).