Sivasspor 5. kez corona virüsü testine girdi
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına 5. kez kez corona virüsü testi yapıldı. Daha önce 4 kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 5. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 5. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize 5. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 4 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.
- 13.06.2020
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