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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Sivasspor Sivasspor'a 5. corona virüsü testi!

5. kez corona virüsü testine girdi

Sivasspor 5. kez corona virüsü testine girdi

ekiplerinden 'da futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına 5. kez kez corona virüsü testi yapıldı. Daha önce 4 kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

ekiplerinden Demir Grup 'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 5. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 5. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize 5. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 4 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

  1. 13.06.2020
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