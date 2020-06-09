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09 Haziran 2020, Salı
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Yiğido’da tek hedef zafer

Yiğido’da tek hedef zafer

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, lige iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, lige iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Çalımbay, " maçında gayemiz sahamızda kazanmak. Gerçekten iyi çalıştık. Ben takımıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Ligi de iyi bir yerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 9.6.2020
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