Sivasspor'un başı sakatlıklarla dertte! Rıza Çalımbay: "Kalan 8 maç çok önemli"
Süper Lig'in şampiyonluk adayı olan ekibi Sivasspor'un başı sakatlıklarla dertte. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Rıza Çalımbay, "Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok" dedi.
Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da bu maçın hazırlıkları devam ederken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay da kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Denizlispor ile oynayacakları maça ilişkin konuşarak, takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler verdi.
Maç haftasına girdiklerini söyleyen Çalımbay, "Tek gayemiz kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazanmak. Uzun bir aradan sonra oynamak kolay değil. Hiç hazırlık maçı yapamadık. Hazırlık maçı oynayabilseydik bizim için çok büyük avantaj olacaktı. Bizim en çok canımızı sıkan sakat oyuncularımız. Hakan Arslan ve Fernando Andrade'nin sakatlıkları biraz daha ciddi. Bu da bizim için dezavantaj oldu. Çünkü geniş bir kadromuz yok. Bunun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten iyi çalıştık. İmkan verildiği ölçüde, zamanı da çok iyi değerlendirerek çok iyi antrenmanlar yaptık. Fiziksel olarak eksik olan arkadaşlarımız var. Onlar da bir iki hafta içinde yüzde yüz hazır olurlar. Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Ben takımıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Taraftarla birlikte oynasaydık daha güzel şeyler olabilirdi. İyi şekilde mücadele ederek, kalan 8 maçımızı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ligi de iyi bir yerde bitireceğiz" şeklinde konuştu.
"KALAN 8 MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"
Ligin başlamasıyla birlikte kıran kırana maçların oynanacağını söyleyen Çalımbay, "Kalan 8 maç hem yukarısı hem de aşağısı için çok önemli. Bizim çoğu maçımız altımızda olan ve zor durumda olan takımlarla. Bizim maçlarımız onun için daha zor geçecek. Yukarıdaki takımlar birbirleriyle oynayacak. Bu da bizim avantajımız. Bu yüzden maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Kendimizi biliyoruz. Sezonun ilk yarısında nasıl güzel bir istikrar yakalamışsak aynı şekilde olmaya çalışacağız. Tek sıkıntımız sakat olan arkadaşlarımız. Bunun dışında sıkıntımız yok" diye konuştu.
- 08.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor'un başı sakatlıklarla dertte! Rıza Çalımbay: "Kalan 8 maç çok önemli" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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