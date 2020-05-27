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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Yiğido'da test sevinci

Yiğido'da test sevinci

'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele uygulanan corona virüsü testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

'a uygulanan ikinci corona virüsü testinden de müjdeli haber geldi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele uygulanan corona virüsü testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
  1. 27.5.2020
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