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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Yiğidolar tam gaz hazırlanıyor

Yiğidolar tam gaz hazırlanıyor

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma ve topla birlikte yapılan koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek Yiğidolar 25 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30'da yapacağı antrenmanla 'in 27. hafta maçında sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 23.05.2020
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