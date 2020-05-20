Giray Bulak'tan Rıza Çalımbay'a sert sözler! "Geriye düştüğü için istemiyor" - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Çalımbay'a sert sözler! "Geriye düştüğü için istemiyor"

'tan 'a sert sözler! "Geriye düştüğü için istemiyor"

Giray Bulak'tan Rıza Çalımbay'a sert sözler! "Geriye düştüğü için istemiyor"

Usta teknik direktör , Liglerin 'da yeniden başlatılacak olmasına  tepki gösteren Sivasspor Teknik Direktörü ile ilgili, "Rıza neden istemiyor, çünkü biraz geriye düştü tabloda" ifadelerini kullandı.

Son olarak Karagümrükspor'u çalıştıran teknik direktör , Radyo Gol'e konuştu.

'in 'da başlatılacak olmasıyla ilgili Sivasspor Teknik Direktörü 'ın tepkilerine değinen Bulak, "Rıza Çalımbay arkadaşımızdır, sevdiğimiz bir insandır. Fakat, "Liglerin başlatılması çok büyük yanlış" demesine katılmıyorum Rıdvan da kalktı, 'Rıza oynanmasını istemiyor, haklı' dedi. Bu da yanlış. Rıza neden istemiyor, çünkü biraz geriye düştü tabloda" dedi.

"HERKES MENFAATİNE GÖRE HAREKET EDİYOR"

Herkesin kendi menfaatine göre hareket ettiğini söyleyen usta antrenör, " neden istiyor? Çünkü zirveyi hedefliyor. ve Fenerbahçe fazla konuşamıyor. Aşağıdan Ankaragücü, , ligden düşeceği için konuşuyor. Herkes kendi menfaatine göre konuşuyor. Güzel bir organizasyon olsa ve bir beyin fırtınası geliştirilirse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

  1. 20.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Giray Bulak'tan Rıza Çalımbay'a sert sözler! "Geriye düştüğü için istemiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA