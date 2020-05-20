Giray Bulak'tan Rıza Çalımbay'a sert sözler! "Geriye düştüğü için istemiyor"

Son olarak Karagümrükspor'u çalıştıran teknik direktör Giray Bulak, Radyo Gol'e konuştu.

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılacak olmasıyla ilgili Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın tepkilerine değinen Bulak, "Rıza Çalımbay arkadaşımızdır, sevdiğimiz bir insandır. Fakat, "Liglerin başlatılması çok büyük yanlış" demesine katılmıyorum Rıdvan da kalktı, 'Rıza oynanmasını istemiyor, haklı' dedi. Bu da yanlış. Rıza neden istemiyor, çünkü biraz geriye düştü tabloda" dedi.

"HERKES MENFAATİNE GÖRE HAREKET EDİYOR"

Herkesin kendi menfaatine göre hareket ettiğini söyleyen usta antrenör, "Galatasaray neden istiyor? Çünkü zirveyi hedefliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe fazla konuşamıyor. Aşağıdan Ankaragücü, Kayseri, Malatya ligden düşeceği için konuşuyor. Herkes kendi menfaatine göre konuşuyor. Güzel bir organizasyon olsa ve bir beyin fırtınası geliştirilirse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.