Giray Bulak'tan Rıza Çalımbay'a sert sözler! "Geriye düştüğü için istemiyor"
Usta teknik direktör Giray Bulak, Liglerin 12 Haziran'da yeniden başlatılacak olmasına tepki gösteren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile ilgili, "Rıza neden istemiyor, çünkü biraz geriye düştü tabloda" ifadelerini kullandı.
Son olarak Karagümrükspor'u çalıştıran teknik direktör Giray Bulak, Radyo Gol'e konuştu.
Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılacak olmasıyla ilgili Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın tepkilerine değinen Bulak, "Rıza Çalımbay arkadaşımızdır, sevdiğimiz bir insandır. Fakat, "Liglerin başlatılması çok büyük yanlış" demesine katılmıyorum Rıdvan da kalktı, 'Rıza oynanmasını istemiyor, haklı' dedi. Bu da yanlış. Rıza neden istemiyor, çünkü biraz geriye düştü tabloda" dedi.
"HERKES MENFAATİNE GÖRE HAREKET EDİYOR"
Herkesin kendi menfaatine göre hareket ettiğini söyleyen usta antrenör, "Galatasaray neden istiyor? Çünkü zirveyi hedefliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe fazla konuşamıyor. Aşağıdan Ankaragücü, Kayseri, Malatya ligden düşeceği için konuşuyor. Herkes kendi menfaatine göre konuşuyor. Güzel bir organizasyon olsa ve bir beyin fırtınası geliştirilirse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
- 20.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Giray Bulak'tan Rıza Çalımbay'a sert sözler! "Geriye düştüğü için istemiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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