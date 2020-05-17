Eylülde başlasın - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Eylülde başlasın

Eylülde başlasın

, riskin olduğu ortamda kesinlikle oynamak istemediklerini yineledi.

, riskin olduğu ortamda kesinlikle oynamak istemediklerini yineledi. Tecrübeli hoca, "Oynayabileceğimiz kadar geç bir sürede oynayalım. Eylül olabilir, eylülden önce olabilir. 8 maçımızı da o zaman oynayabiliriz. Risk varsa tamamen lig bitsin, hiçbir sorun yok" diye konuştu. Kendilerine danışılmadığını söyleyen Çalımbay, "Bize sorulsa ikna ederiz ama kimse sormuyor" yorumunu da yaptı.
  1. 17.5.2020
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