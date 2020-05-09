Rıza Çalımbay'dan 53. yıl kutlama mesajı!
Sivasspor'un 53. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Sivasspor inşallah her zamanki gibi çok başarılı olacaktır" dedi.
Bugün 53. yılına giren Süper Lig takımlarından DG Sivasspor için tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay da kutlama mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalımbay, "Sivasspor'umuzun 53. yılını kutluyoruz ve çok büyük başarılar diliyoruz. İnşallah her zamanki gibi çok başarılı olacaktır. Bütün taraftarımıza, bütün camiamıza hayırlı uğurlu olsun 53. yılımız" ifadesini kullandı.
Ayrıca kırmızı-beyazlı kulüp, yıldönümü için özel bir klip hazırladı. Futbolcular da sosyal medya hesaplarından kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yapılan paylaşım büyük etkileşim aldı.
- 09.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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