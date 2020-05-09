Rıza Çalımbay'dan 53. yıl kutlama mesajı! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay'dan 53. yıl kutlama mesajı!

'dan 53. yıl kutlama mesajı!

Rıza Çalımbay'dan 53. yıl kutlama mesajı!

'un 53. yıl dönümü nedeniyle hesabından bir kutlama mesajı yayınlayan , "Sivasspor inşallah her zamanki gibi çok başarılı olacaktır" dedi.

Bugün 53. yılına giren takımlarından DG için tecrübeli da kutlama mesajı yayınladı. hesabından paylaşımda bulunan Çalımbay, "Sivasspor'umuzun 53. yılını kutluyoruz ve çok büyük başarılar diliyoruz. İnşallah her zamanki gibi çok başarılı olacaktır. Bütün taraftarımıza, bütün camiamıza hayırlı uğurlu olsun 53. yılımız" ifadesini kullandı.

Ayrıca kırmızı-beyazlı kulüp, yıldönümü için özel bir klip hazırladı. Futbolcular da sosyal medya hesaplarından kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yapılan paylaşım büyük etkileşim aldı.

  1. 09.05.2020
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