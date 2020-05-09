Emre Kılınç'tan flaş paylaşım! "Sonunda kavuştuk" - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kılınç'tan flaş paylaşım! "Sonunda kavuştuk"

Emre Kılınç'tan flaş paylaşım! "Sonunda kavuştuk"

ekiplerinden , corona virüsü arasının ardından saha çalışmalarına başladı. Yiğido'nun yıldız futbolcusu Kılınç da hesabından antrenman paylaşımında bulunup "Sonunda kavuştuk" ifadesini kullandı.

'nun liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurmasının ardından birçok takım antrenmanlarına start verdi.

ekiplerinden da saha çalışmalarına başlarken, yıldız ismi Kılınç'dan bir de paylaşım geldi.

İsmi ve ile anılan Emre Kılınç, hesabından antrenman yaparken paylaşımda bulundu. Başarılı futbolcu, paylaşımına, "Sonunda kavuştuk" notunu düştü.

  1. 09.05.2020
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