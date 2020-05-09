Emre Kılınç'tan flaş paylaşım! "Sonunda kavuştuk"
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, corona virüsü arasının ardından saha çalışmalarına başladı. Yiğido'nun yıldız futbolcusu Emre Kılınç da sosyal medya hesabından antrenman paylaşımında bulunup "Sonunda kavuştuk" ifadesini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurmasının ardından birçok takım antrenmanlarına start verdi.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor da saha çalışmalarına başlarken, yıldız ismi Emre Kılınç'dan bir de paylaşım geldi.
İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Emre Kılınç, sosyal medya hesabından antrenman yaparken paylaşımda bulundu. Başarılı futbolcu, paylaşımına, "Sonunda kavuştuk" notunu düştü.
- 09.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Kılınç'tan flaş paylaşım! "Sonunda kavuştuk" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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