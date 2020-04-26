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26 Nisan 2020, Pazar
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Çalımbay'dan mesaj

Çalımbay'dan mesaj

Sivas hocası , adları G.Saray’la anılan , ve Erdoğan’ın kalan 8 maçı iyi şekilde bitirip gidebileceklerini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü , SPOR'a transferin gözdesi durumundaki 3 futbolcusu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay, kontratları sona eren Kılınç, Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt'un sezon bittikten sonra gidebileceğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sezon bittikten sonra gidebilirler. Hak etmişlerdir. Özellikle Emre Kılınç iyi oynuyordu ama Mert Hakan bu sezon inanılmaz bir performans sergiledi ve hak ettiği yere geldi. O yüzden ikisi de gidebilir serbest ama kalan bu 8 maçı onların çok iyi bitirmesi gerekiyor. Biz bu 8 maçı eğer oynanırsa biz çok iyi bitireceğiz. O yüzden 8 karşılaşmayı da iki başarılı arkadaşımızın çok iyi şekilde bitirip oraya gitmeleri" diye futbolcularına mesaj gönderdi.
  1. 26.4.2020
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