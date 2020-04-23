Rıza Çalımbay sessizliğini bozdu! Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Sivasspor Çalımbay sessizliğini bozdu! Mert Hakan ve Emre Kılınç...

sessizliğini bozdu! ve ...

Rıza Çalımbay sessizliğini bozdu! Mert Hakan ve Emre Kılınç...

Demir Grup Sivasspor , isimleri ile anılan Yandaş ve 'ın transferleriyle alakalı, “Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok." diye konuştu.

ekiplerinden DG Sivasspor'un deneyimli , sosyal medya üzerinden isimleri ile anılan Yandaş ve hakkında yorumda bulundu.

Çalımbay, Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın sezon sonuna kadar mecburen takımda kalacağını ifade ederek, "Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar, oynadıkları maçlarda. Ben onu da yapacaklarına yürekten inanıyorum. Gitmek isteselerdi belki devre arasında gidebilirlerdi ama devre arası onlar için pek iç açıcı olmayabilirdi, bazı aksilikler olabilirdi. Sezon başı bir takıma gitmeleri daha mantıklı ve daha güzel. Sezon sonuna kadar mecbur devam edecekler" diye konuştu.

  1. 23.04.2020
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