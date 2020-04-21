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21 Nisan 2020, Salı
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Otyakmaz: Tescil olmaz

Otyakmaz: Tescil olmaz

Başkanı , haziran ayında sıkıştırılmış bir fikstürle 'in tamamlanacağını düşündüğünü söyledi.

Başkanı , haziran ayında sıkıştırılmış bir fikstürle 'in tamamlanacağını düşündüğünü söyledi. Otyakmaz, "Tescil hem hakkaniyetsizliğe hem de önümüzdeki yıllara sirayet edecek kaos ortamına sebebiyet verir. Uygun bir takvimle sonuçlanması en doğrusu olur" sözlerini sarf etti.
  1. 21.4.2020
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