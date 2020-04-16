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16 Nisan 2020, Perşembe
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Fatih: Bizimkisi büyük bir başarı

Fatih: Bizimkisi büyük bir başarı

'da bu yıl ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken , ligin geleceğiyle ilgili konuştu.

Sivasspor'da bu yıl ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken , ligin geleceğiyle ilgili konuştu. "Lider olduğumuz zamanlar stres yaşamadık" diyen genç oyuncu, "Aslına bakılırsa bizim yakaladığımız büyük başarı. Şans da biraz yanımızda olsaydı lider olabilirdik. Ligde 8 maç kaldı. Şu zor günler biter, lig başlarsa en iyi puanı toplamaya çalışacağız" dedi. 22 yaşındaki ön libero Fatih, 'a dönmek istediğini de dile getirdi.
  1. 16.4.2020
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