Yiğido’nun en hırçını Cofie

Sivasspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Cofie, Süper Lig'in 26 haftalık bölümünde ve Türkiye Kupası'nda 2 kırmızı, 3 sarı kart görerek takımının en hırçın oyuncusu oldu. 24 karşılaşmada 9 sarı kart gören Fatih Aksoy ile 27 maçta 8 defa sarı kart ile cezalandırılan Erdoğan Yeşilyurt, takımda en fazla sararan oyuncular oldu. Kırmızı- beyazlılar, toplamda ise 4 kırmızı, 79 sarı gördü.