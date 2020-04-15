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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Yiğido’nun en hırçını Cofie

Yiğido’nun en hırçını Cofie

'un Ganalı futbolcusu , 'in 26 haftalık bölümünde ve 'nda 2 kırmızı, 3 görerek takımının en hırçın oyuncusu oldu.

'un Ganalı futbolcusu , 'in 26 haftalık bölümünde ve 'nda 2 kırmızı, 3 görerek takımının en hırçın oyuncusu oldu. 24 karşılaşmada 9 sarı kart gören Fatih Aksoy ile 27 maçta 8 defa sarı kart ile cezalandırılan Erdoğan Yeşilyurt, takımda en fazla sararan oyuncular oldu. Kırmızı- beyazlılar, toplamda ise 4 kırmızı, 79 sarı gördü.

  1. 15.4.2020
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