Yasin’den yeni krantina stili - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Yasin’den yeni krantina stili

Yasin’den yeni krantina stili

Yasin’den yeni krantina stili

'un deneyimli oyuncusu , yeni saç stilini paylaştı. Salgın nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 'daki ailesinin yanına giden tecrübeli futbolcu, saçını 3 numaraya vurdurdu çektirdiği fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı. Yasin, liglerin başlama ihtimali nedeniyle kendini hazır tutabilmek için bireysel çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

'un deneyimli oyuncusu , yeni saç stilini paylaştı. Salgın nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 'daki ailesinin yanına giden tecrübeli futbolcu, saçını 3 numaraya vurdurdu çektirdiği fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı. Yasin, liglerin başlama ihtimali nedeniyle kendini hazır tutabilmek için bireysel çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
  1. 12.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yasin’den yeni krantina stili haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA