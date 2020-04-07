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07 Nisan 2020, Salı
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Yiğido'ya mesaj

Yiğido'ya mesaj

’in şampiyonluk adayı ’un yıldızı Yandaş “Yarım kalan hikayemiz için elbet bir gün döneceğiz” ifadesini kullandı.

, bu sezonki performansıyla taraflı-tarafsız herkesin beğenisini toplamıştı. 'ın en dikkat çeken isimlerinin başında da Yandaş geliyordu. 26 haftada topladığı 49 puanla şampiyonluk yarışının iddialı ekipleri arasında yer alan kırmızıbeyazlıların yıldız ismi Mert Hakan, twitter hesabından taraftara seslendi. Koronavirüs nedeniyle lige verilen araya rağmen çalışmalarını devam ettiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, twitter'dan kendi fotoğrafıyla birlikte "Elbet bir gün döneceğiz, yeniden hep beraber sevineceğiz. Bu böyle yarım kalmayacak. :) #sivasspor #yarımkalanhikayemiziçin #özledik" mesajını paylaştı. Mert Hakan'ın bu paylaşımı Sivassporlu taraftarların büyük beğenisini topladı. Başarılı futbolcu, bu sezon çıktığı 25 maçında 6 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist yapıp takımına zirve yarışında büyük bir katkı sağladı.
  1. 7.4.2020
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