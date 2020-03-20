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20 Mart 2020, Cuma
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Daha canlı olacak

Daha canlı olacak

Sivasspor , koronavirüs salgını sebebiyle ligin ertelenmesi hakkında konuştu. Çalımbay, "Alınmış bir karar var ve bu çok iyi. Şimdi oyuncular rahat edecek. Verilen tarihe kadar virüs biterse ligler daha canlı, daha neşeli olur. Geçen hafta bir maç yaptık. Futbolcular yüzde 15 maçı düşündü. Bu bütün takımlar için geçerli. Taraftarların da olmaması önemli. Hazırlık maçı gibiydi" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'da , koronavirüs salgını sebebiyle ligin ertelenmesi hakkında Ajansspor'a konuştu. Çalımbay, "Alınmış bir karar var ve bu çok iyi. Şimdi oyuncular rahat edecek. Verilen tarihe kadar virüs biterse ligler daha canlı, daha neşeli olur. Geçen hafta bir maç yaptık. Futbolcular yüzde 15 maçı düşündü. Bu bütün takımlar için geçerli. Taraftarların da olmaması önemli. Hazırlık maçı gibiydi" ifadelerini kullandı. Liglerin kaldığı yerden devam etmesiyle birlikte hedeflerine ulaşmak istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "8 karşılaşma kaldı. Hepsi de bizim için final. Ligler başlayınca hazır bir vaziyette ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 20.3.2020
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