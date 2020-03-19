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19 Mart 2020, Perşembe
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Büyük ders aldık

Büyük ders aldık

'dan puansız dönen ve 28 maçlık gol serisi biten 'da , en kötü maçlarını oynadıklarını belirtti.

'dan puansız dönen ve 28 maçlık gol serisi biten 'da , en kötü maçlarını oynadıklarını belirtti. Çalımbay, "İnşallah bunu bir daha yaşamayacağız. Bundan da büyük dersler çıkaracağız. Arkadaşlarla da konuştuk" dedi.

  1. 19.3.2020
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