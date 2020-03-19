Büyük ders aldık

Antalya'dan puansız dönen ve 28 maçlık gol serisi biten Sivasspor'da Rıza Çalımbay, en kötü maçlarını oynadıklarını belirtti. Çalımbay, "İnşallah bunu bir daha yaşamayacağız. Bundan da büyük dersler çıkaracağız. Arkadaşlarla da konuştuk" dedi.