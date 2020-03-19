Büyük ders aldık
Antalya'dan puansız dönen ve 28 maçlık gol serisi biten Sivasspor'da Rıza Çalımbay, en kötü maçlarını oynadıklarını belirtti.
Antalya'dan puansız dönen ve 28 maçlık gol serisi biten Sivasspor'da Rıza Çalımbay, en kötü maçlarını oynadıklarını belirtti. Çalımbay, "İnşallah bunu bir daha yaşamayacağız. Bundan da büyük dersler çıkaracağız. Arkadaşlarla da konuştuk" dedi.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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