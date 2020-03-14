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14 Mart 2020, Cumartesi
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Yarışta varız

Yarışta varız

“Şampiyonluk yarışında varız. ’un da puana ihtiyacı var. Ne kadar iyi motive olursak o kadar iyi oynarız ve performansımız yükselir.”

Ligde şampiyonluk yarışı yapan 'un formunun zirvesindeki en golcü ismi Yatabare, kırmızı-beyazlı camiaya umut dağıttı. 24 maçta 11 golle takımını sırtlayan Malili santrfor, "Şampiyonluk yarışında varız. Maç maç değerlendiriyoruz. 'un da puana ihtiyacı var. Bu konsantrasyona bağlı olan bir şey, ne kadar iyi motive olursak o kadar iyi oynarız ve performansımız yükselir. Umarım güzel bir galibiyetle Antalya'dan döneriz" dedi.

KENDİMİ GÖSTERDİM
'de kariyerinin zirvesine çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen 34 yaşındaki tecrübeli golcü, "'a teşekkür ederim. Verilen şansın boşa gitmediğini sahadaki performansımla gösterdim. Performansıma bağlı olarak bir yükseliş yakaladım. Takım olarak şu an bulunduğumuz durumdan da çok mutluyum. Bireysel bir hedefim yok, takım olarak düşünüyorum. Gol attığım zaman otomatik olarak performansım da yükseliyor" diye konuştu.

LİGDE EN İYİ DÖNEMİNDE
Süper Lig'de 2014-15 sezonunda formasıyla macerasına başlayan Mustapha Yatabare, Sivasspor formasıyla Türkiye'de kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Malili santrfor, bu sezon kırmızı-beyazlılarda çıktığı 24 maçta 11 kez ağları havalandırdı.

Yiğidolar, Yatabare'nin gol atma başarısı gösterdiği 11 lig maçından 7'sini kazandı, bir kez yenildi.
  1. 14.3.2020
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