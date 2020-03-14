Yarışta varız
“Şampiyonluk yarışında varız. Antalyaspor’un da puana ihtiyacı var. Ne kadar iyi motive olursak o kadar iyi oynarız ve performansımız yükselir.”
KENDİMİ GÖSTERDİM
Süper Lig'de kariyerinin zirvesine çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen 34 yaşındaki tecrübeli golcü, "Rıza Çalımbay'a teşekkür ederim. Verilen şansın boşa gitmediğini sahadaki performansımla gösterdim. Performansıma bağlı olarak bir yükseliş yakaladım. Takım olarak şu an bulunduğumuz durumdan da çok mutluyum. Bireysel bir hedefim yok, takım olarak düşünüyorum. Gol attığım zaman otomatik olarak performansım da yükseliyor" diye konuştu.
LİGDE EN İYİ DÖNEMİNDE
Süper Lig'de 2014-15 sezonunda Trabzonspor formasıyla Türkiye macerasına başlayan Mustapha Yatabare, Sivasspor formasıyla Türkiye'de kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Malili santrfor, bu sezon kırmızı-beyazlılarda çıktığı 24 maçta 11 kez ağları havalandırdı.
Yiğidolar, Yatabare'nin gol atma başarısı gösterdiği 11 lig maçından 7'sini kazandı, bir kez yenildi.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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