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14 Mart 2020, Cumartesi
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'da büyük gerilim! ve Mert Hakan...

Galatasaray'da büyük gerilim! Emre Kılınç ve Mert Hakan...

Süper Lig'in yükselen 2 yıldızı ve 'ı kadrosuna katmak isteyen 'a tedirgin eden bir haber geldi. Buna göre elindeki bu 2 değerli ismi kaybetmek istemeyen , yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Öte yandan Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Avrupa'ya gitmek istemesi halinde de kolaylık sağlanacak.

'ın gündeminde yer alan ve konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Diğer rakipleri kadar şampiyonluk şansı olan 'da, iç transfer harekâtı erken başladı.

Devre arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı elde tutan Kırmızı-Beyazlılar, sezon sonu için de şimdiden planını yaptı.

Milliyet'in haberine göre, Başkan , takımın iki yıldızıyla bizzat görüşecek, sözleşmeleri uzatmalarını isteyecek.

Oyuncuların maaşlarına hem ciddi oranda zam yapılacak hem de Avrupa'dan teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı vurgulanacak. Kontratlara yüksek olmayan serbest kalma bedelleri eklemeyi de düşünen Sivasspor Yönetimi, Nisan ayı gelmeden somut ilerleme kaydetmek istiyor.

Başta Galatasaray olmak üzere pek çok kulübün takibinde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, milli takım için tarafından da yakın takipte.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 10:37
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