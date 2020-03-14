Galatasaray'da büyük gerilim! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Süper Lig'in yükselen 2 yıldızı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a tedirgin eden bir haber geldi. Buna göre elindeki bu 2 değerli ismi kaybetmek istemeyen Sivasspor, yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Öte yandan Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Avrupa'ya gitmek istemesi halinde de kolaylık sağlanacak.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Diğer rakipleri kadar şampiyonluk şansı olan Sivasspor'da, iç transfer harekâtı erken başladı.
Devre arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı elde tutan Kırmızı-Beyazlılar, sezon sonu için de şimdiden planını yaptı.
Milliyet'in haberine göre, Başkan Mecnun Otyakmaz, takımın iki yıldızıyla bizzat görüşecek, sözleşmeleri uzatmalarını isteyecek.
Oyuncuların maaşlarına hem ciddi oranda zam yapılacak hem de Avrupa'dan teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı vurgulanacak. Kontratlara yüksek olmayan serbest kalma bedelleri eklemeyi de düşünen Sivasspor Yönetimi, Nisan ayı gelmeden somut ilerleme kaydetmek istiyor.
Başta Galatasaray olmak üzere pek çok kulübün takibinde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, milli takım için Şenol Güneş tarafından da yakın takipte.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 10:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da büyük gerilim! Emre Kılınç ve Mert Hakan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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