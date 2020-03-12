Aaron Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Sivasspor "Şampiyonluk için şansımız var"

: Şampiyonluk için şansımız var

Aaron Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var

'de şampiyonluk mücadelesi veren ve 4'üncü sırada yer alan ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav maçının hazırlıklarını sürdürdü. Demir Grup Sivasspor'un başarılı stoperi , Antalyaspor maçına iddialı hazırlandıklarını belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var" dedi.

Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenman dar alanda kısa pas çalışması ile devam etti. Futbolcular son olarak çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞANSIMIZ VAR"
Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı stoper , "Çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Çünkü galibiyet almamız ve puanla dönmemiz lazım. Şampiyonluk için şansımız var. Maç maç bakıyoruz. Her bir maç bizim için final niteliğinde. Bu maçlardan sonra puan tablosunu göreceğiz. Ben 'de ilk defa oynuyorum. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Aslında içimde olanı gösterdim. Bu şekilde inşallah devam edeceğim" dedi.

  1. 12.03.2020
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