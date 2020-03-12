Aaron Appindangoye: Şampiyonluk için şansımız var
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve 4'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Demir Grup Sivasspor'un başarılı stoperi Aaron Appindangoye, Antalyaspor maçına iddialı hazırlandıklarını belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var" dedi.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenman dar alanda kısa pas çalışması ile devam etti. Futbolcular son olarak çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞANSIMIZ VAR"
Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı stoper Aaron Appindangoye, "Çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Çünkü galibiyet almamız ve puanla dönmemiz lazım. Şampiyonluk için şansımız var. Maç maç bakıyoruz. Her bir maç bizim için final niteliğinde. Bu maçlardan sonra puan tablosunu göreceğiz. Ben Süper Lig'de ilk defa oynuyorum. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Aslında içimde olanı gösterdim. Bu şekilde inşallah devam edeceğim" dedi.
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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