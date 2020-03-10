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10 Mart 2020, Salı
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Bundan sonra her maç final

Bundan sonra her maç final

G.Saray’la 2-2 berabere kalan , fikstür avantajına güveniyor. , “Rakiplerimizin birbirleriyle oynaması bizim için tabii ki avantaj ama bizim de kazanmamız lazım" dedi.

G.Saray'la 2-2 berabere kalan , fikstür avantajına güveniyor. , "Rakiplerimizin birbirleriyle oynaması bizim için tabii ki avantaj ama bizim de kazanmamız lazım. Yönetim, futbolcu olarak her maça final olarak bakacağız" diye konuştu.
  1. 10.3.2020
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