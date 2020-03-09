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09 Mart 2020, Pazartesi
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Unvanını korudu

Unvanını korudu

ve Avrupa’nın beş büyük liginde iç saha yenilgisi almayan takımlar arasında yer alan , ’a da boyun eğmedi.

Demir Grup , sahasında rakiplerine geçit vermemeye devam ediyor. Dün akşam karşısında geriye düşse de yenilgiden kurtulan Yiğidolar, evindeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Bu sezon ve Avrupa'nın beş büyük liginde iç saha yenilgisi almayan , , gibi dev takımlar arasında kendisine yer bulmayı başardı.

İç sahadaki 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 24 kez havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı. Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da 'a 2-1 yenilmişti. Geçen sezon ile birlikte yenilmezlik serisi 14'e çıkan bu sezon ilk kez evinde 2 gol yedi.

  1. 9.3.2020
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