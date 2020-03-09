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09 Mart 2020, Pazartesi
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’a 2 gün izin

Sivasspor’a 2 gün izin

’in 25. haftasında ile 2-2 berabere kalan Demir Grup ’da futbolculara iki gün izin verildi.

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 25. hafta maçında sahasında ile ve Emre Kılınç'ın golüyle 2-2 berabere kalan 'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara iki gün izin verdi.
Kırmızı-beyazlı ekip 11 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başlayacak.
Antalyaspor ile Sivasspor 16 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Stadyumu'nda karşılaşacak.

  1. 09.03.2020
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