Sivasspor’a 2 gün izin
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara iki gün izin verildi.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 25. hafta maçında sahasında Galatasaray ile Hakan Arslan ve Emre Kılınç'ın golüyle 2-2 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara iki gün izin verdi.
Kırmızı-beyazlı ekip 11 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Antalyaspor ile Sivasspor 16 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.
- 09.03.2020
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Toplam 3
Yorum
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Sivasspor’a 2 gün izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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