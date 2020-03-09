Perdeyi açan isim Hakan’dı

Sivas 4 Eylül Stadı'nda dün gol perdesini açan isim Hakan Arslan'dı. Kırmızıbeyazlıların yıldız oyuncusu, 7. dakikada Galatasaray filelerini havalandırırken, oynadığı futbolla da takımının en iyileri arasındaydı. 90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, hücum organizasyonlarında da kilit rol oynadı. Galatasaray ağlarını havalandıran tecrübeli futbolcu, bu sezonki gol sayısını 8'e çıkarırken, 2 de asist yaptı.