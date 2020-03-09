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09 Mart 2020, Pazartesi
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Perdeyi açan isim Hakan’dı

Perdeyi açan isim Hakan’dı

 4 'nda dün gol perdesini açan isim 'dı. Kırmızıbeyazlıların yıldız oyuncusu, 7. dakikada filelerini havalandırırken, oynadığı futbolla da takımının en iyileri arasındaydı.

4 'nda dün gol perdesini açan isim 'dı. Kırmızıbeyazlıların yıldız oyuncusu, 7. dakikada filelerini havalandırırken, oynadığı futbolla da takımının en iyileri arasındaydı. 90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, hücum organizasyonlarında da kilit rol oynadı. Galatasaray ağlarını havalandıran tecrübeli futbolcu, bu sezonki gol sayısını 8'e çıkarırken, 2 de asist yaptı.

  1. 9.3.2020
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